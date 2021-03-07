وزير الدفاع الإيرانى: سنسوى حيفا وتل أبيب بالأرض وننتظر إشارة المرشد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قال أمير حاتمى فى تهديدات مباشرة: "سنسوى حيفا وتل أبيب بالأرض فى حال ارتكاب إسرائيل أى حماقة ضد إيران"، مضيفًا أن "إسرائيل تهدد بما هو أكبر من قدراتها، وأن هذا ناجم عن اليأس الذى تعيشه".

وتابع الوزير الإيرانى: "إسرائيل ليست بالقدرة التى تؤهلها لتوجيه التهديدات العدوانية لإيران"، قائلاً إن "طهران توصى الإسرائيليين بعدم إطلاق حتى التهديدات الكلامية، لأنهم ليسوا قادرين على تنفيذها".