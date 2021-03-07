استشهاد 3 صيادين فلسطينيين فى قصف جنوب غزة وجيش الاحتلال ينفى استهدافهم

جدة - نرمين السيد - أعلن نقيب الصيادين فى غزة نزار عياش، اليوم الأحد، استشهاد 3 صيادين جراء قصف إسرائيلى استهدف مراكبهم غربى خان يونس، فيما نفى جيش الاحتلال صلته باستهداف الصيادين الثلاثة.





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