استطلاع الأحد: استمرار تراجع تأييد الألمان لاتحاد ميركل المسيحى

جدة - نرمين السيد - أكد استطلاع جديد لمعهد "قنطار" فى ألمانيا، اليوم الأحد، استمرار تراجع تأييد المواطنين الألمان للاتحاد المسيحى، شريك الائتلاف الحاكم فى البلاد، والذى تنتمى إليه المستشارة أنجيلا ميركل.





ويشير استطلاع زونتاجس تريند" أو "اتجاه الأحد" الذى يجريه المعهد لحساب صحيفة "بيلد آم زونتاج"، إلى تراجع تأييد المواطنين للاتحاد المسيحى بواقع نقطتين، أى انخفاضه إلى 32%، فى تراجع واضح عن النتائج التى حققها الحزب فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحصل فيها على 39%. وبحسب الاستطلاع، ظل تأييد الألمان للحزب الاشتراكى الديمقراطى ثابتًا عند 16%، ويشكلون ربع الائتلاف الحاكم مع الاتحاد المسيحى المكون من حزب ميركل المسيحى الديمقراطى والحزب المسيحى الاجتماعى بولاية بافاريا. كما استقر تأييد الألمان لحزب اليسار المعارض عند 9%، وزاد تأييدهم لحزب الخضر بنقطة واحدة، ليصل إلى 19%، وزاد تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دى" نقطة أيضًا، حيث بلغ 10%، وبالمثل الحزب الديمقراطى الحر، الذى بلغت نسبه تأييده 9%.

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