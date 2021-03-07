الإمارات تدعو لاتخاذ موقف حاسم لوقف هجمات الحوثيين على السعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت الإمارات محاولات ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين فى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف.





وقالت الإمارات - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن "استمرار الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثى يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية"، مطالبة المجتمع الدولى بأن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة. كما أكدت أن استمرار هذه الهجمات فى الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعى هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أى تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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