فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"

اتهمت مساعدة ثالثة لحاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، المسئول بـ"التحرش" بها خلال فترة عملها معه، ما رفع العدد الإجمالي للمعترفات ضد كومو إلى خمس نساء، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن، إضافة إلى صحف ومنصات أمريكية أخرى.

وقالت آنا ليس (35 عاما)، التي عملت كمساعدة لسياسة وعمليات أندرو كومو بين عامي 2013 و2015، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه خلال فترة وجودها في إدارته، أجبرها الحاكم على القيام بأعمال غير مرغوب فيها.

وزعمت إنه تعرض لها بشكل فج يمتلئ بالوقاحة وسوء السلوك، في اعتداء على حريتها.

أوضحت "آنا ليس" أن هذه التطورات حدثت لأنها كانت تعمل في عامها الأول في إدارته، حيث كانت تجلس على مكتب بالقرب من مكتبه في الغرفة التنفيذية لكابيتول ولاية نيويورك في ألباني، لافتة إلى إنها في البداية اعتبرت أن تصرفات كومو عبارة عن مغازلة غير مؤذية، ثم بدأت في النهاية في رؤيتها على أنها تجاوز كبير.

من جهة أخرى، صرحت كارين هينتون (62 عاما)، لصحيفة "واشنطن بوست"، حول حادثة استدعاها فيها كومو إلى غرفته في الفندق "ذات الإضاءة الخافتة''، وقام بالتعرض لها بعد مناسبة عمل في عام 2000، لكنها استطاعت الهروب منه.

وترفع افصاحات السيدات عددهن إلى خمس، حيث يتهمن الحاكم الديمقراطي الذي يقود ولاية نيويورك منذ عشر سنوات، بالتحرش الجنسي.

وسبق إن زعمت، ليندسي بويلان، مساعدته السابقة،أنه في إحدى المرات وبعد اجتماع خاص، قام كومو بالتعرض لها.

كما قالت المساعدة التنفيذية السابقة لكومو، والتي تدعى شارلوت بينيت، إنه "عينها" لتسليته أثناء فترة عملها معه.

وسبق واعتذر كومو عن اتهامات التحرش، قائلا إنه "سيتعاون بشكل تام مع مراجعة يجريها المدعي العام للولاية في تلك المزاعم".

وقال كومو في مؤتمر صحفي: "أدرك الآن أنني تصرفت بطريقة جعلت أناسا يشعرون بعدم الارتياح، كان هذا بدون قصد وأعتذر عنه بشدة وبصدق".

وتابع: "أشعر بالفزع تجاه ذلك وأنا بصراحة أشعر بالحرج منه".

ويواجه كومو دعوات للاستقالة، بعد اتهامه بالحرش الجنسي من قبل 5 نساء.

ودافع "ريتش أزوباردي ، أحد كبار مستشاري كومو ، لشبكة سي إن إن عن الحاكم وقال "لقد غطى الصحفيون نشاطات الحاكم أندرو كومو لمدة 14 عامًا وشاهدوه وهو يقبل الرجال والنساء ويقف لالتقاط الصور مع الجميع .. هذا ما يفعله الناس خلال ممارستهم السياسة ".