التحالف العربي يدمر 10 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي

نقلت قنوات تلفزيونية رسمية، الأحد، عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله إنه دمر 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، بينها 5 طائرات على الأقل أطلقت باتجاه السعودية.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الطائرات المسيرة كانت تستهدف مناطق مدنية.
ويوم السبت، قال التحالف إنه اعترض 7 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة أطلقت صوب خميس مشيط، وطائرة أخرى مسيرة أطلقت صوب جازان. وتقع المدينتان في جنوب السعودية.
وصعدت ميليشيات الحوثي في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود على مدن سعودية معظمها في جنوب المملكة.
ونقلت القنوات التلفزيونية عن التحالف قوله، إن التصعيد في هجمات الحوثيين جاء نتيجة انتصارات التحالف في مأرب وتفسير الحوثيين العدواني لقرار من الإدارة الأميركية الجديدة في فبراير بالتراجع عن تصنيف الحركة منظمة إرهابية.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قائدين عسكريين من الحوثيين، في أول إجراء عقابي تتخذه إدارة الرئيس جو بايدن بحق الجماعة.
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