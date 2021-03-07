مقتل 3 جنود فى انفجار بـ الصومال

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر إن عربة كان يستقلها الجنود اصطدمت بلغم أرضى فى بلدة واجيد فى محافظة (باكول) مما أسفر عن مقتل الجنود الثلاثة وإصابة ستة جنود آخرين فى الهجوم. من جانبه، أعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الحادث فور وقوعه، ولم يصدر أى تعليق فورى من السلطات.

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