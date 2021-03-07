بابا الفاتيكان يصلى لأجل ضحايا الحرب والإرهاب فى معقل داعش بالعراق

جدة - نرمين السيد - التقى البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بمسيحيى سهل نينوى، المنطقة التى تحررت من عصابات داعش فى 2017، وذلك فى إطار زيارة تاريخية لأول مرة يجريها بابا الفاتيكان إلى العراق.





وكان البابا فرنسيس وصل إلى محافظة نينوى العراقية، اليوم، عبر مروحيات من مطار أربيل الدولى، حيث تجمع المئات من العراقيين فى ساحة حوش البيعة التى تضم كنائس ومنازل دمرها تنظيم داعش الإرهابى خلال احتلاله مدينة الموصل فى صيف عام 2014.

ودشن أهالى نينوى منصة لحفل استقبال شعبى شاركت فيه أطياف المجتمع، إضافة إلى أداء قداس لضحايا الحرب، وتزين مكان الاحتفال بعدد من الجداريات التى تحمل صورًا للحبر الأعظم، كُتب على واحدة منها: "أهالى الموصل يرحبون بقداسة البابا فرنسيس".

وأدى قداسة البابا صلاة النشوة لضحايا الحرب فى حوش البيعة بساحة الكنيسة فى الموصل، على أن يتوجه جوًا بطائرة مروحية إلى بلدة قرقوش، حيث يلتقى أهالى البلدة فى كنيسة "الحبل بلا دنس".

ومن المنتظر أن يعود قداسة البابا فرنسيس إلى مدينة أربيل فى وقت لاحق من هذا اليوم، لحضور قداس سيقام فى ملعب فرانسوا حريرى، وزيارة منطقة عينكاوة.