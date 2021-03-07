بريطانيا: تقديم 22.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - قدمت بريطانيا 22.9 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا للمواطنين داخل المملكة المتحدة، وذلك حتى صباح اليوم الأحد، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الإخبارية.





وبلغ متوسط التطعيم ضد كورونا فى بريطانيا 348 ألفًا و37 جرعة يوميًا، وذلك بعد 11 أسبوعًا من إطلاق حملات التطعيم، حسبما أفادت البيانات المعلنة، ما يعنى أن عمليات التطعيم تستغرق 7 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بجرعتين من اللقاح. يذكر أن بريطانيا سجلت 4.23 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغت حصيلة الوفيات فى البلد الأوروبى 124.654 حالة وفاة حتى يومنا هذا.

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