مع تخفيض واضح.. مناورة عسكرية مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وقال بيان هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قررتا إجراء التدريبات "مع مراعاة وضع وباء كورونا بشكل كامل، والحفاظ على وضع الاستعداد القتالى، ونزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام".
وأوضح البيان، أن التدريب المحاكى بالكمبيوتر لن يشمل مناورات فى الهواء الطلق، والتى تم تنفيذها على مدار العام، كما سيتم تقليص القوات والمعدات المشاركة فى المناورة العسكرية بسبب الوباء، حيث تركز التدريبات بشكل أساسى على ضمان استعداد القوات.
يذكر أن هناك 28.500 جندى أمريكى يتمركزون فى كوريا الجنوبية، بهدف ردع كوريا الشمالية التى تواصل خططها النووية. فيما تعتبر بيونج يانج أن مثل هذه المناورات جزء من مخطط لغزو كوريا الشمالية.
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