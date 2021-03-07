الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابى فى مقديشو

جدة - نرمين السيد - أدانت جامعة الدول العربية بكل قوة الهجوم الإرهابى الخسيس الذى استهدف مطعماً فى وسط العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل عشرين مواطناً صومالياً وإصابة العشرات.





وعبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن تضامن الجامعة الكامل مع الدولة الصومالية فى جهودها لمكافحة الإرهاب،وقدم تعازى الجامعة لأسر ضحايا هذا الهجوم وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. كما أكد المصدر على ضرورة تعزيز مستوى التكاتف الدولى والصومالى لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية حتى لا تنال من الجهود الحثيثة المبذولة حالياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية الصومالية.

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