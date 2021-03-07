الجيش السودانى يحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أحبط الجيش السودانى محاولة لتهريب أسلحة إلى إثيوبيا، اليوم الأحد، حيث تمكنت القوات المسلحة السودانية من ضبط بنادق آلية وقنابل يدوية وذخائر مهربة كانت فى طريقها إلى الميليشيات الإثيوبية عبر حدود ولاية القضارف المتاخمة لإثيوبيا.





ووفقًا لموقع "سودان تربيون"، قالت مصادر سودانية مطلعة، إن الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة بالقضارف وضعت يدها على الأسلحة والمتفجرات إثر معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعة لحركة الميليشيات الإثيوبية المسلحة وعصابات الشفتة، التى نشطت فى الآونة الأخيرة فى قطع الطريق أمام الرعاة والمزارعين. وأشارت مصادر "سودان تربيون"، إلى أن الأسلحة والذخائر والمتفجرات تستخدمها الميليشيات والعصابات الإثيوبية فى عمليات النهب وقطع الطرق بالمحليات الحدودية. ويسود التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية منذ نوفمبر الماضى، بعدما استرد الجيش السودانى أراضى الفشقة الزراعية السودانية، والتى كانت تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية مدعومة من أديس أبابا، وتستغلها طوال 26 سنة ماضية.

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