الولايات المتحدة.. مقتل شخص إثر إطلاق نار في مكان مقتل جورج فلويد

ذكرت شبكة "CNN" أن شخصا قُتل في إطلاق نار عند تقاطع طرق في مينيابوليس، في المكان الذي قتل فيه الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على أيدي الشرطة في مايو العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الشرطة، جون إلدر، إن "الضحية والمشتبه بقتله دخلوا في مناوشة كلامية وأطلق المشتبه فيه النار على الضحية".
ووفقا له، بعد إطلاق النار، تم نقل الضحية إلى مستشفى محلي، حيث توفي لاحقا، وأشار إلدر إلى أن مطلق النار لم يتم اعتقاله بعد، ولم يتم التأكد من هويته.
يذكر أنه في نهاية مايو 2020، اجتاحت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد عنف الشرطة والعنصرية في العديد من المدن الكبرى في الولايات المتحدة، ثم في العديد من دول العالم، بعد وفاة الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد في مينيابوليس، على أيدي الشرطة.
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