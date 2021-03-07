وذكر الصندوق الروسي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - أنه أنشأ شبكة واسعة من الشراكات الدولية بشأن هذا اللقاح، مشيرا إلى تزايد الطلب على "سبوتنيك V" في أوروبا والعالم أجمع.
ونوه بأن عدد الدول التي اعتمدت اللقاح الروسي حتى اليوم بلغ 46 بلدا يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة (لانسيت) الطبية العالمية أوائل فبراير الماضي، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.
وينبغي تخزين اللقاح الروسي في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر، ما يتيح تخزينه في ثلاجة عادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: مقدونيا الشمالية تعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.