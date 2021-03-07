شاهد.. إقليم كردستان يصدر 6 طوابع بريدية خاصة بزيارة بابا الفاتيكان

أعلن وزير النقل والاتصالات في إقليم كردستان العراق، آنو جوهر عبدوكا، اليوم الأحد، إصدار 6 طوابع بريدية خاصة بالزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، إلى الإقليم.

ووفقًا لـ"السومرية نيوز" العراقية، قالت الوزارة إن "إصدار الطوابع جاء بمناسبة زيارة البابا التاريخية إلى كردستان".

وزار بابا الفاتيكان، إقليم كردستان، اليوم الأحد، والتقى رئيسه نيجيرفان بارزاني، الذي أكد التزام الإقليم بالحرية بالسلام والحرية الدينية.

وقال بارزاني في تغريدة له على موقع "تويتر": "يشرفني أن استقبل البابا فرنسيس في أربيل".

وأضاف رئيس إقليم كردستان أنه "مع بدء الزيارة الرسولية في كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة، كما نتذكر البيشمركة وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".

يذكر أن بابا الفاتيكان توجه، اليوم الأحد، إلى محافظة نينوى بعد ختام زيارته إلى أربيل، وهي الزيارة الأخيرة لمحطاته، وفق جدول التحركات المعد له داخل العراق.