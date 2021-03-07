أخبار اليمن : خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على مأرب وصعدة

دوت الخليج -

خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على مأرب وصعدة

واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 20 غارة على محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على مأرب وصعدةواصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 20 غارة على محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 109 خروقات، بينها محاولة تسلل في التحيتا و13 خرقاً بقصف مدفعي و78 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وشملت الخروقات أربع غارات لطيران تجسسي على التحيتا وحيس وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة وحيس والتحيتا والجبلية. وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. وفي محافظة مأرب استهدف طيران العدوان بـ 14 غارة مديرية صرواح وشن أربع غارات على مديريتي مدغل وماهلية.

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