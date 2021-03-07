جدة - نرمين السيد - طالب وزير الخارجية الصينى وانج يى، الولايات المتحدة بالتوقف عن التدخل فى الشؤون الداخلية للصين، فى واحد من أكثر التهديدات حدة التى وجهتها بكين لواشنطن، منذ تولى الرئيس الأمريكى جو بايدن السلطة.





وخلال مؤتمره الصحفى السنوى على هامش المؤتمر الشعبى فى الصين، اليوم، انتقد وزير الخارجية الصينى الولايات المتحدة، بسبب تدخلها المتعمد فى الشؤون الداخلية لدول أخرى، تحت ذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية. وحذر وانج يى، من أن تلك السياسات التى تنتهجها واشنطن تسببت فى إثارة الكثير من المشكلات حول العالم، وأثارت الصراعات والإضطرابات فى بعض الأحيان، قائلاً: "من المهم أن تعترف الولايات المتحدة بذلك فى أقرب وقت ممكن، وإلا سيبقى العالم بعيدًا عن الهدوء". وجدد وزير الخارجية الصينى، التأكيد على استعداد بكين للعمل مع الولايات المتحدة، لتبديد المخاوف المشتركة بشأن الاقتصاد العالمى والمناخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وانج ويى يحذر واشنطن من التدخل فى شؤون الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.