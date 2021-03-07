جدة - نرمين السيد - أكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، أن الحوثيين فسروا قرار رفعهم من قائمة الجماعات الإرهابية بطريقة عدائية، مما شجعهم على التمادى فى إطلاق المفخخات المسيرة والصواريخ الباليستية تجاه المدنيين فى اليمن وفى السعودية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى: إلغاء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية جعلهم يتمادون فى العداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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