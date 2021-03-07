جدة - نرمين السيد - وكان المستشار النمساوى سباستينان كورتس أعلن، الثلاثاء الماضى، أن النمسا ستعمل على تطوير لقاح ضد السلالات المستقبلية من فيروس كورونا مع الدنمارك وإسرائيل، لافتًا إلى أن بلاده لا تريد الاعتماد الكامل على الاتحاد الأوروبى للحصول على اللقاحات المضادة لكورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. النمسا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب وفاة شخص بعد تلقيه الجرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.