البرلمان العربى يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويطالب بوقفة حاسمة

جدة - نرمين السيد - ندد البرلمان العربى بشدة، محاولات ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية فى المملكة العربية السعودية اليوم، من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف، داعياً إلى وقفة جادة حاسمة وفورية من المجتمع الدولى لثنى ميليشيا الحوثى الإرهابية عن سلوكها الإجرامى المتعمد والممنهج.





واستنكر البرلمان العربى، أى اعتداء على سيادة المملكة العربية السعودية، يهدد أمنها واستقرارها ويستهدف المدنيين والأبرياء والذى يعد انتهاكا صريحا للقوانين الدولية التى تحرم التعرض للمدنيين. وحذر من استمرار هذه الهجمات التى تقوض الأمن والاستقرار فى المنطقة وتعد تحد سافرا للمجتمع الدولى وكافة القوانين والأعراف الدولية. وجدد البرلمان العربى تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية المتكررة، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكداً تأييده التام لكافة الإجراءات التى تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثى الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية. كما أشاد البرلمان العربى باحترافية قوات التحالف فى التصدى للهجمات الإرهابية، التى تشنها ميليشيا الحوثى بشكل متكرر وصدها لهذه الهجمات.

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