فيديو.. رئيس فنزويلا وزوجته يتلقيان لقاح كورونا الروسى

جدة - نرمين السيد - وظهر الرئيس الفنزويلى خلال فيديو عرضته شبكة روسيا اليوم، وهو يحصل على اللقاح فى أحد مراكز التطعيم فى فنزويلا ثم مازح الحضور بكلمات باللغة الروسية كإشارة الى أن اللقاح الروسى أثر على لغته. ونشر مادورو بعد ذلك تغريدة على حسابه الرسمى "تويتر" قائلا: "كما وعدت الشعب، أنفذ وعدى.. تلقيت الجرعة الأولى.. أشارك هذه اللحظة التى تلقيت فيها جرعة لقاح سبوتنيك v المضاد لفيروس كورونا معكم، لقد قمنا بتحصين جزء كبير من طاقمنا الطبى ونعدّ أن نضيف لقاحات أخرى من أجل حماية أفراد شعبنا".

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