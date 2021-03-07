لافروف يبدأ جولة خليجية لـ”ضبط الساعة المفصل” بشأن أهم الملفات السياسية والاقتصادية

كشفت موسكو، اليوم الأحد، عن أجندة الجولة الخليجية التي يبدأها غدا الاثنين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى منطقة الخليج.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الأحد أن لافروف خلال الفترة بين 8 و12 مارس الجاري سيزور كلا من الإمارات، حيث سيلتقي ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ووزير الخارجية، عبد الله بن زايد، والسعودية، حيث من المقرر أن يجتمع مع ولي العهد، محمد بن سلمان، ووزير الخارجية، فيصل بن فرحان، وقطر حيث سيستقبله الأمير تميم بن حمد ووزير الخارجية محمد عبد الرحمن.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارات ستكون جزءا مهما من الحوار الثنائي المكثف الذي يجري ضمن إطاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالات دورية مبنية على الثقة مع زعماء هذه الدول العربية.

كما لفت البيان إلى التواصل الوثيق بين روسيا والدول الخليجية الثلاث على مستوى وزارات الخارجية، مذكرا بأن وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر زاروا موسكو في ديسمبر-يناير الماضيين.

وذكرت الوزارة أن المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ستتخذ مكانة خاصة في أجندة جولة الوزير لافروف القادمة، مع التركيز على تطبيق الاتفاقات المبرمة سابقا على أعلى المستويات.

وأشار البيان إلى استمرار نمو التبادل التجاري بين روسيا والدول الخليجية الثلاث تدريجيا، على الرغم من تبعات جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن التبادل التجاري بين روسيا والإمارات خاصة شهد خلال عام 2020 زيادة بمقدار 78% وبلغ 3.27 مليار دولار، ما يمثل مستوى قياسيا غير مسبوق له.

وأشاد البيان بدور اللجان الثنائية المشتركة بين الحكومات في هذه الإنجازات، مضيفا أن لافروف سيؤكد للزملاء الخليجيين الخطط المتعلقة باجتماعات هذه اللجان المقرر عقدها العام الجاري.

كما أشار البيان إلى تعزيز التعاون بين موسكو والدول الخليجية في مجال الاستثمارات، لاسيما من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

ومن المتوقع أن يستعرض لافروف مع الزملاء الخليجيين خلال الجولة القادمة طيفا من المسائل المتعلقة بتنسيق مشاريع مشتركة جديدة في عدد من المجالات، منها الطاقة، والصناعة، والزراعة، والبنى التحتية، والاستعمال السلمي للمجال الفضائي.

وذكر البيان أن موسكو تولي اهتماما كبيرا لمواصلة التنسيق مع دول الخليج بشأن الوضع في سوق الطاقة العالمية، لا سيما ضمن إطار تحالف "أوبك+" و"منتدى الدول المصدرة للنفط".

كما ستحتل مكانة مهمة في أجندة مفاوضات لافروف في الخليج المسائل المتعلقة بتوسيع التعاون في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا، وتفعيل الروابط الثقافية والإنسانية، حيث أشار البيان إلى أن استمرار العمل بنظام الإعفاء من التأشيرات بين روسيا وكل من الإمارات وقطر يعد عاملا محفزا مهما في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالشق السياسي من الجولة، فمن المتوقع أن يقوم لافروف بـ"ضبط الساعة المفصل" بشأن الملفات الرئيسية المطروحة على الأجندة العالمية والإقليمية، مع التركيز على ضرورة تسوية النزاعات القائمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر حوار شامل يراعي مصالح ومباعث قلق جميع الأطراف المنخرطة فيها.

وأوضحت الخارجية الروسية أن لافروف سيستعرض من هذه الزاوية الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى التسوية العربية-الإسرائيلية.

وسيولي لافروف خلال مفاوضاته اهتماما خاصا إلى المسائل المتعلقة بتقديم التسوية المستدامة في منطقة الخليج اعتمادا على حزمة الاقتراحات التي سبق أن طرحتها موسكو ضمن مفهومها للأمن الخليجي.

وأعرب البيان عن تمسك روسيا بموقفها الداعي إلى "التخلي عن خطاب المواجهة، ومناقشة المسائل الخلافية المتراكمة حول طاولة حوار، ومشاركة جميع الدول الإقليمية في مساعي إنشاء منظومة أمن جماعي ورد مشترك على التحديات والتهديدات القائمة".

واختتم البيان بالقول: "ستأتي زيارات سيرغي لافروف القادمة ضمن إطار العمل التدريجي على تقديم تعاون متعدد الاتجاهات ومتبادل المنفعة مع جميع شركائنا في هذه المنطقة المهمة من الناحية الاستراتيجية. وننطلق دائما من أن هذا الطابع من الشراكة يتوافق مع المصالح طويلة الأمد لروسيا ودول شبه الجزيرة العربية، ويخدم ضمان السلام والازدهار والاستقرار في هذه المنطقة".