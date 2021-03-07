لا مجال للتسوية أو التنازلات .. تحذير شديد اللهجة من الصين لـ بايدن

طالبت الصين، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتخلي عن الممارسات الخطيرة لـ ترامب بشأن تايوان.
ووفقا لوسائل إعلام صينية، حث دبلوماسي صيني كبير الولايات المتحدة على وقف "عبور الخطوط واللعب بالنار" في تايوان، كجزء من سلسلة واسعة من التحذيرات للرئيس جو بايدن من التدخل في شؤون بكين.
وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الأحد، إنه "لا مجال للتسوية أو التنازلات" في مطالبة بكين بالسيادة على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي.
وكان رد وانج على تايوان واحدا من عدة ردود وجهت فيها انتقادات إلى الولايات المتحدة "لتدخلها المتعمد في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وفي وقت سابق، دعت الصين، الولايات المتحدة إلى وقف "استفزازاتها المجنونة"، والتوقف عن خلق صعوبات جديدة أمام العلاقات الصينية الأمريكية وذلك على خلفية الإعلان عن زيارة مندوبة واشنطن الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة لتايوان.
وتوعدت بكين، في بيان صادر عن البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، بأنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا سافرت سفيرتها لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إلى تايوان في الأيام المقبلة، قائلة: "نود تذكير الولايات المتحدة بأن من يلعب بالنار سيحرق نفسه. الولايات المتحدة ستدفع ثمنًا باهظًا لعملها الخاطئ".
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