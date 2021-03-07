أعلنت وزارة الصحة، السعودية اليوم الأحد، خطوات تسجيل العاملة المنزلية أو السائق لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي. وقالت الوزارة السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» : «لتسجيل العاملة المنزلية أو السائق لأخذ لقاح كورونا، يتم اتباع الخطوات التالية والتى تتضمن تسجيل الخروج من حسابك في تطبيق صحتي. كما نصت الخطوات على وفقا لصحيفة عاجل على : -أدخِل رقم الإقامة للعامل المنزلي وسجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا. – اختر أيقونة «لقاح كورونا» لتعبئة نموذج الطلب. – حدد المستفيد من اللقاح. – أدخل البيانات المطلوبة في نموذج الطلب. – أكمل الطب بالضغط على أيقونة «التالي». وأهابت وزارة الصحة، في وقت سابق، بأفراد المجتمع الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا (ارتفاع درجة الحرارة، ضيق التنفس، ألم الصدر، السعال، احتقان الحلق، الإسهال، فقدان حاستي الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، وأوضحت أن العيادات يُمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات بجميع مناطق المملكة، كما أنها تعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية .. 6 خطوات لتسجيل العاملة المنزلية والسائق لأخذ لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.