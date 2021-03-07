احتجاجات واسعة للعمال المتقاعدين في عدد من المدن الإيرانية.. فيديو

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، باستمرار احتجاجات العمال المتقاعدين في عدد من المدن، من بينها طهران وتبريز وأصفهان، بسبب تردي الوضع المعيشي.

وأظهرت مقاطع فيديو من عدة مدن إيرانية، لقطات للعمال المتقاعدين، أثناء وقفاتهم الاحتجاجية على سوء الأوضاع المعيشية، أدت واحدة منها إلى اعتقال عدد من المحتجين بعد مداهمة عناصر الأمن، أثناء تجمعهم في العاصمة طهران. وردد المتقاعدون هتافات لتحسين الأوضاع وضد الفساد.

ووفقا لـ "إيران انترناشيونال"، بدأ الأمن الإيراني عمليات المداهمة بعد دقائق من تجمع المتقاعدين المحتجين، واعتقل عددا منهم.

وتأتي احتجاجات العمال المتقاعدين الإيرانيين بعد يوم من تصريحات المرشد، علي خامنئي، عن الغلاء، حيث قال أمس إن ارتفاع الأسعار والمشاكل عشية رأس السنة الإيرانية، تتسبب في "حزن كبير"، وطالب المسؤولين بـ"الحلول التي توصل إليها الخبراء".

وردد المتظاهرون هتافات مثل "نتيجة عمل الحكومة نهب أموال الوطن.. والويل من كل هذا الظلم".