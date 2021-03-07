أخبار اليمن : إصابات كورونا عالمياً تتخطى عتبة الـ117 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتخطى عتبة الـ117 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم، أن حصيلة المصابين الاجمالية تخطت عتبة الـ117 مليونا، بنحو 90 ألف إصابة، تعافى منهم 92 مليونا وما يقارب من 664 ألف مريض، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس نحو مليونين وأكثر من 600 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة، سجلت دول العالم السبت، تراجعاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 405 آلاف و509 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,685 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (537,119 وفاة)، والبرازيل (264,446 وفاة)، والمكسيك (190,357 وفاة)، والهند (157,791 وفاة)، وبريطانيا (124,419 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,653,891 إصابة)، والهند (11,210,799 إصابة)، والبرازيل (10,939,320 إصابة)، وروسيا (4,312,181 إصابة)، وبريطانيا (4,213,343 إصابة).