أخبار اليمن : علامات مفاجئة لعدم شرب كمية كافية من الماء

علامات مفاجئة لعدم شرب كمية كافية من الماءيعاني جسمك من الجفاف في بعض الأحيان من دون أن تنتبهي إلى ذلك. إلا أنه يرسل في هذه الحالة بعض الإشارات.. ومنها تلك الطبيعية مثل الشعور بجفاف الحلق واللسان وعدم الذهاب إلى المرحاض بطريقة اعتيادية وعدم التعرّق. وإن تم بذل مجهود جسدي كبير.

وبين هذه العلامات أخرى محيّرة.. منها ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بألم في الرأس، فضلاً عن انخفاض مستوى ضغط الدم والدوار وألم المعدة والغثيان والتقيؤ.

ومن الممكن تجنّب كل هذا من خلال شرب كمية كافية من الماء يومياً، والتي تختلف باختلاف العمر والوزن ومستوى النشاط الحركي.

ولهذا تدعو اختصاصية التغذية أماندا مونتالفو إلى ضرورة التنبه إلى هذا بأي طريقة. وترى أن من المهم ترطيب الجسم ليس عن طريق شرب الماء فقط.. بل من خلال تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح واختيار الفواكه والخضار الغنية بالسوائل. ومنها الطماطم والبطيخ والليمون والخيار والفجل. كما تلفت إلى أن من الأفضل التخلّي عن مشروبات الطاقة وتلك التي تحتوي على الكافيين.*وكالات