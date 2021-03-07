اختراق أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم
اعلنت مصادر في الحكومة الأمريكية، أن ما لا يقل عن 60 ألف مؤسسة حول العالم تعرضت للاختراق، بسبب ثغرة أمنية في برنامج "Microsoft Exchange Server".
ونقلت وكالة ""بلومبرغ"، عن مسؤول في الحكومة الأمريكية قوله إن القراصنة سعوا إلى إلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر، قبل أن تتمكن شركة "مايكروسوفت" من تأمين جميع عملائها بشكل كامل.
وأكد المصدر ذاته أن أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم تستخدم منتجات Microsoft تضررت من عمليات الاختراق.
ووفقا للوكالة فإنه إذا استمر عدد المتضررين في النمو، يمكن اعتبار الحادث أزمة أمن إلكتروني عالمية.
كما نقلت "بلومبرغ" أمس السبت عن مصادر في الإدارة الأمريكية أنه يتم اتخاذ خطوات على جميع مستويات الحكومة الأمريكية "لتقييم ومعالجة" تصرفات القراصنة.
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