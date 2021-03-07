"مصرية بـ100 راجل".. مبادرة رسمية لدعم المرأة في الخارج

قالت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم، لموقع "دوت الخليج"، إنه تم إطلاق مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، وذلك لدعم نجاح المصريات في الخارج.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن المبادرة تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية، كما تهدف إلى إبراز دور المرأة المصرية وإنجازاتها في الخارج، من الترويج لإنجازاتهن خارج الوطن.

وقالت وزيرة الهجرة المصرية لـ"دوت الخليج" إن "فكرة المبادرة جاءت مع انتشار النماذج المصرية المشرفة في الخارج، مثل الدكتورة هدي المراغي المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكي في جامعة وندسور بكندا، وشيري ميداي أول قاضية مصرية في الولايات المتحدة، والسيدات اللاتي شاركن في دعم العالقين خلال تعليق الطيران عقب انتشار جائحة كورونا، وصولا للنماذج الشابة مثل سارة الأمين التي أسست منظمة مدنية لدعم المواطنين في كينيا".

وأضافت الوزيرة المصرية أن أهمية المبادرة تكمن أيضا في ضرورة تضامن وتكاتف كافة أبناء الشعب المصري، لدعم الدولة المصرية بالخارج، ضد أي شائعات أو أفكار مغلوطة.

وتابعت: "ستقوم المبادرة بإمداد سيدات مصر بالخارج بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة للتصدي لمثل هذه الشائعات أو الأفكار".

وأشارت السفيرة مكرم إلى أن أولى لقاءات مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، عقدت في الأول من مارس الجاري، وشهدت مشاركة 45 سيدة مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم.

وأضافت أنه تم اختيار هذا الموعد ليتزامن مع بداية الاحتفال بـ"شهر المرأة"، مؤكدة أن هذه اللقاءات ستنعقد مرارا وتكرارا بين الحين والآخر لضمان استدامة التواصل مع سيدات مصر بالخارج للاستماع إلى أفكارهن ومقترحاتهن من أجل تنمية وطنهن.

وأوضحت أنه تم إطلاق الآليات التنفيذية لمبادرة "مصرية بـ100 راجل" بدءًا بطرح استمارة تسجيل على المنصات الرسمية التابعة لوزارة الهجرة المصرية للانضمام لها، ثم الاتفاق على عقد لقاءات دورية افتراضية عبر التطبيقات الإلكترونية، نظرًا لظروف انتشار جائحة كورونا وتعليق حركة الطيران في بعض الدول.

وعبرت وزيرة الهجرة عن سعادتها بالتفاعل الذي رأته من السيدات المصريات بالخارج، حيث بدأن من تصميم الشعار الرسمي للمبادرة وبتنفيذ فيديو ترويجي للمبادرة.

وبدأ المشاركون في المبادرة أيضاً، في تكوين المجموعات التنفيذية لوضع خطة دعم جهود التنمية في مختلف المحافظات، بكافة الأشكال.