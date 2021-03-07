وزير الصحة الإيطالى: البلاد قد تتحول لمنطقة حمراء شديدة الخطورة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - تتجه الحكومة الإيطالية، برئاسة ماريو دراجى، اليوم الأحد، إلى فرض قيود أكثر صرامة خلال عطلات نهاية الأسبوع، لمواجهة الطفرة الأخيرة من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى قد يحول البلاد بأكملها إلى منطقة "حمراء"، شديدة الخطورة.





وفى تصريحات لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية، قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا: "لم تتوقف الموجة الثانية أبدًا، نشهد ذروة كبيرة للغاية بسبب السلالات المتحورة، وهو ما يقودنا إلى اتخاذ إجراءات أكثر تقييدًا من أى وقت مضى"، حسبما نقلت "بلومبرج". ولم يستبعد سبيرانزا تحويل إيطاليا بأكملها إلى منطقة حمراء فى عطلات نهاية الأسبوع على الأقل، وفرض حظر تجوال أكثر تشددًا، إذ قال: "من الواضح أننا سنراقب الوضع الوبائى، ونكيف التدابير فى ضوء المتغيرات". وتتبع إيطاليا نظامًا ثلاثى المستويات، والذى يصنف المناطق حسب المخاطر المنخفضة والمتوسطة والعالية، بناء على عدد حالات الإصابة بالوباء. ويتضمن هذا النظام إغلاق الحانات والمطاعم، وفرض قيود صارمة على تحركات الأشخاص، لمنعهم من مغادرة مدينتهم أو بلدتهم.

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