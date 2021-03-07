صور.. غادة والى تفتتح مؤتمر الأمم المتحدة حول الجريمة فى كيوتو اليابانية

جدة - نرمين السيد - ويعقد المؤتمر فى مدينة "كيوتو" اليابانية، خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس 202، حيث ألقت المدير التنفيذى للمنظمة غادة والى الكلمة الافتتاحية، مؤكدة على أهمية عقد هذا المؤتمر، فى ظل تداعيات الجائحة التى تجعل المجتمعات أكثر عرضة للجريمة والفساد والمخدرات والإرهاب، ومحاولات عصابات الجريمة المنظمة استغلال الأزمة الراهنة، بما فى ذلك عن طريق استهداف الفئات الأكثر هشاشة، ونهب الموارد المخصصة لدعم الأكثر تضرراً واحتياجاً، فضلاً عن تصنيع الأدوية الفاسدة.

وأشارت والى إلى أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الدولى فى مواجهة هذه التحديات وتبادل الخبرات لتطوير التشريعات والسياسات والقدرات اللازمة لمكافحة كافة أنواع الجريمة.

كما رحبت والى بإعلان "كيوتو"، الذى اعتمدته الدول المشاركة فى المؤتمر، والذى يعكس الالتزام الدولى بمضاعفة جهود مكافحة الجريمة، منوهة إلى أن هذا المؤتمر ومخرجاته سيسهمان فى وضع أسس قوية لجهودٍ شاملة تعزز من سيادة القانون.

وألقى رئيس وزراء اليابان "يوشيهيدى سوجا" كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أشاد فيها بقيادة غادة والى للمنظمة، وقدرتها على إقامة هذا المؤتمر الكبير فى ظل الجائحة.

كما ألقت أيضا وزيرة العدل اليابانية "يوكو كاميكاوا"، كلمة ثمنت خلالها جهود المنظمة والمساعدة الفنية التى تقدمها للدول فى مجال مكافحة الجريمة، وتعاونها المثمر مع اليابان، مشيرة إلى أن اليابان هى رابع أكبر دولة مانحة للمنظمة، وأكدت أن دولتها ستستمر فى دعم وتمويل عمل المنظمة.

وشاركت فى الجلسة الافتتاحية الأميرة "تاكامادو" من العائلة الإمبراطورية اليابانية، حيث ألقت كلمة تناولت فيها تداعيات الجائحة على العدالة وسيادة القانون، والمسئولية المشتركة لدول العالم فى دعم أمن وسلامة المجتمعات.

وشارك من مصر وفد برئاسة النائب العام المستشار حماده الصاوى، الذى شارك عبر الإنترنت، وألقى كلمة أكد خلالها أن زيادة معدلات الجريمة، تعد ضمن أهم العقبات أمام تحقيق التنمية، مبرزاً أهمية التعاون الدولى فى التصدى لمعدلات الجريمة المتصاعدة.

كما حرص النائب العام على الإشارة إلى ضرورة تعزيز الأطر القانونية الدولية لمكافحة الجرائم التى تستهدف الممتلكات الثقافية. وضم وفد مصر المشارك عبر الإنترنت أيضاً مسئولين من النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارات العدل والخارجية.

كما حضر إلى مدينة "كيوتو" للمشاركة فى المؤتمر السفير أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان، ووفد من سفارة مصر فى طوكيو.

من جانبها، أعادت غادة والى التأكيد على وقوف منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة إلى جانب المجتمع الدولى فى مساعى دعم سيادة القانون، واعتزام المنظمة العمل مع الدول لتفعيل "إعلان كيوتو"، مشيرة إلى قيام المنظمة بإطلاق استراتيجية جديدة للفترة 2021- 2025 تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الدعم الذى تقدمه المنظمة للدول، بما فى ذلك أنشطة التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى إطلاق الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا 2030 المخصصة لتطوير عمل المنظمة فى دول القارة.

ويعد مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، والذى يعقد كل خمس سنوات، هو الحدث الأبرز والأكثر أهمية ضمن الفعاليات التى تنظمها الأمم المتحدة فى مجال مكافحة الجريمة، وجدير بالذكر أن هذه النسخة من المؤتمر هى الأولى التى تعقد عقب اندلاع أزمة كورونا.

وقد اعتمدت المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة على برامج التواصل الحديثة المخصصة لعقد المؤتمرات عبر الإنترنت، بهدف تيسير مشاركة أكبر عدد ممكن من الوفود، على ضوء عدم إمكانية سفر البعض إلى اليابان، حيث يشارك فى المؤتمر وفود 140 دولة، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الدولية والمجتمع المدنى، ووصل إجمالى المشاركين إلى 5600 مشارك، مع مشاركة أكثر من 4000 منهم عبر الإنترنت باستخدام المنصة الالكترونية التى استحدثتها المنظمة لهذا الغرض.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقت غادة والى برئيس وزراء اليابان "سوجا"، ووزيرة العدل اليابانية "كاميكاوا"، حيث أعربت عن تقديريها للتعاون الوثيق بين المنظمة الأممية وبين الدولة المضيفة، كما ناقشت معهما أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المنظمة واليابان لدعم تنفيذ مخرجات المؤتمر.

وعقدت والى أيضاً اجتماعاً ثنائياً مع السفير أيمن كامل، تناول كيفية البناء على مخرجات المؤتمر لتعزيز الدعم الذى تقدمه المنظمة لمصر فى مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب والفساد، والاستفادة من المبادرات والمشروعات الجديدة للمنظمة لتدعيم جهود مصر وفقاً للأولويات الوطنية.

وشاركت والى فى عدد من الأحداث الجانبية التى عقدت على هامش أعمال المؤتمر، وتناولت بعض الموضوعات البارزة فى مجالات عمل المنظمة، ومن ضمن أهمها مساعى إنهاء الاتجار بالبشر، وتعزيز مشاركة المرأة فى مؤسسات العدالة الجنائية، والتصدى لأشكال الفساد التى تهدد البيئة.