جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "السومرية نيوز"، قال المصدر الأمنى العراقى، إنه عُثر على جثة مدير مؤسسة الشهداء بمحافظة البصرة، قصى مسلم عباس، مشنوقًا داخل منزل شقيقته صفاء مسلم، النائبة عن ائتلاف دولة القانون العراقى.
وبحسب المصدر، لم يتبين بعد ما إذا كان الحادث انتحار أم أنه بفعل فاعل، لافتًا إلى أن الحادث يعد أول انتحار لمسؤول حكومى بعد تزايد حالات الانتحار فى عموم العراق، خصوصًا بين فئة الأحداث فى المناطق المعدمة والفقيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأولى من نوعها.. انتحار مسؤول عراقى فى البصرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.