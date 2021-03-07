الأولى من نوعها.. انتحار مسؤول عراقى فى البصرة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "السومرية نيوز"، قال المصدر الأمنى العراقى، إنه عُثر على جثة مدير مؤسسة الشهداء بمحافظة البصرة، قصى مسلم عباس، مشنوقًا داخل منزل شقيقته صفاء مسلم، النائبة عن ائتلاف دولة القانون العراقى.

وبحسب المصدر، لم يتبين بعد ما إذا كان الحادث انتحار أم أنه بفعل فاعل، لافتًا إلى أن الحادث يعد أول انتحار لمسؤول حكومى بعد تزايد حالات الانتحار فى عموم العراق، خصوصًا بين فئة الأحداث فى المناطق المعدمة والفقيرة.