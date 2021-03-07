عاجل.. التحالف يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثى

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية، مشيرة إلى أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.





وقالت قوات التحالف فى بيان، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن "العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات"، مضيفة سنحاسب القيادات الإرهابية التى تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية فى السعودية فهم خط أحمر. وكان التحالف قد أعلن عن اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار، كما أعلن عن تدمير طائرتين مسيرتين، ليرتفع العدد إلى 10 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.

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