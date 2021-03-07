المرصد السورى: مقتل شخص وإصابة 4 من مرتزقة تركيا فى حلب

جدة - نرمين السيد - وأشار المرصد إلى أن مسلحين مجهولين شنوا هجومًا على حاجز لهيئة تحرير الشام ضمن مدينة "دارة غزة"، بريف حلب الغربى، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الهيئة الموالية للأتراك، وإصابة 4 آخرين. بينما لاذ المهاجمون بالفرار.

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