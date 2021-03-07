عاجل.. تحليق قاذفتين أمريكيتين B -52 فى أجواء الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكى بمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الأحد، تحليق قاذفتين استراتيجيتين من طراز "" فى أجواء الشرق الأوسط، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكى، إن تحليق القاذفتين "B- 52" يأتى ضمن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن حلفائها والمنطقة. ويأتى الإعلان عن تحليق القاذفتين الأمريكيتين تزامنًا مع إعلان التحالف العربى بدء عملية نوعية وضربة جوية ضد معاقل الحوثيين فى اليمن، ردًا على استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين والأعيان المدنية فى السعودية.

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