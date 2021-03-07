كورونا يواصل تفشيه فى إيران.. والإصابات تتخطى 1.6 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 8.010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى العدد التراكمى للإصابات مليون و689 ألفا و692 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و795 حالة فى وضع حرج.





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