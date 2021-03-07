بالذخيرة الحية.. الميليشيات الموالية لـ إيران تجري تدريبات عسكرية في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تنفيذ ميليشيات إيران تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في مناطق نفوذها ببادية الميادين.
وقال المرصد في بيان إن "انفجارات عنيفة تشهدها المنطقة الخاضعة للنفوذ الإيراني برفقة الميليشيات الموالية لها، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، تجريها الميليشيات الموالية لإيران بمناطق عدة ضمن بادية الميادين، أبرزها منطقة المزارع أكبر تجمع لهم في تلك المنطقة".
وحسب مصادر المرصد السوري، يجري استخدام أسلحة ثقيلة من قذائف وغيرها في التدريبات التي يشرف عليها قيادات من الحرس الثوري ولواء فاطميون.
يأتي ذلك على بعد كيلومترات من التواجد الأمريكي ضمن قواعد عسكرية عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.
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