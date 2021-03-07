سرقة أكثر من 157 مليون روبل من أحد بنوك روسيا

أعلنت وزارة الداخلية في موسكو، اليوم الأحد، عن سرقة أكثر من 157 مليون روبل من أحد البنوك في وسط العاصمة الروسية.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال مصدر من المكتب الصحفي لدائرة وزارة الداخلية، إن إبلاغ الشرطة بسرقة الأموال من صناديق الأمانات بالبنك جرى صباح اليوم الأحد.
وأضاف المصدر، أن المبلغ المسروق يبلغ 157 مليون و170 ألف روبل.
وعلى إثر ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، لكشف الأمر.
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