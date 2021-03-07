السعودية تسجل 357 إصابة جديدة و4 وفيات بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، سجلت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي الإصابات 379831 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 314 حالة تعافي جديدة، ليصبح الإجمالي 370614 حالة.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6528 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2689 والحالات الحرجة 505 حالات.
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