إيران تفرج عن موظفة الإغاثة البريطانية راتكليف.. وأول تعليق من لندن

أعلن محامي موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني، زاغرى راتكليف، أنه تم الإفراج عنها.

ووفقا لـ "إيران ترناشيونال"، قال المحامي، حجت كرماني، في تغريدة له إنه تم الإفراج عن الناشطة الإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف، اليوم الأحد، من سجن إيفين بطهران، وذلك بعد انتهاء مدة السجن.

ولم يوضح المحامي ما إذا كانت زاغري يمكنها السفر والالتحاق بأسرتها في بريطانيا أم لا.

ومن جانبها، نددت وزارة الخارجية البريطانية بطريقة تعامل إيران غير المقبولة مع راتكليف

ودعت الخارجية البريطانية إيران إلى السماح لـ راتكليف بالعودة إلى لندن بأسرع وقت ممكن.