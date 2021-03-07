البحرين.. السماح للعامل الأجنبي بكفالة الأولاد فوق 24 عاما أو الوالدين بشروط

أصدر وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارا بشأن تأشيرة الدخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، والذي يسمح بكفالة الزوج أو الأولاد الذين لم يجاوزا سن الرابعة والعشرين شريطة أن لا يقل الدخل الشهري عن أربعمائة دينار بحريني.

وأشار القرار وفقًا لما ذكرته صحيفة الوطن البحرينية إلى أن عند كفالة الأولاد الذين جاوزوا سن الرابعة والعشرين أو الوالدين يشترط الا يقل الدخل الشهري للعامل أو صاحب العمل الأجنبي عن ألف دينار بحريني بالإضافة لاشتراط أن يكون لهم تأمين صحي ساري المفعول في المملكة ويجوز لشؤون الجنسية والجوزات والإقامة استثناء بعض الحالات وفقًا لتقدير كل حالة على حدة.

وكان قد عقد مصرف البحرين المركزي، بالتعاون مع جمعية "مصارف البحرين"، منتدى للبنوك وشركات التأمين حول منصة "FinHub973" وأبرز التطورات المتعلقة بالمنصة منذ إطلاقها في شهر أكتوبر 2020 بالتعاون مع شركة فنتك جالاكسي.

وحضر المنتدى الافتراضي، محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد محمد المعراج، والرئيس التنفيذي لجمعية "مصارف البحرين"، الدكتور وحيد القاسم، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد حميدان، إضافةً إلى كبار المسئولين من البنوك وشركات التأمين في مملكة البحرين وفق صحيفة "الأيام" البحرينية.

الجدير بالذكر أن منصة FinHub973 تعد أول منصة رقمية شاملة للتكنولوجيا المالية في المنطقة تتيح الفرصة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية للتعاون بإشراف مصرف البحرين المركزي.