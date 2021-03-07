مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فرع القدس - فى بيان أوردته وكالة "وفا" الفلسطينية، إن المقتحمين دخلوا من باب المغاربة وصولا إلى باحة مسجد باب الرحمة وصحن الصخرة المشرفة على مجموعة متفرقة ضمت كل مجموعة ما بين 10- 15 مستوطنا.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.