الخارجية العراقية: اعتبار 6 مارس يوما وطنيا للتسامح طريقا جديدا للحوار

جدة - نرمين السيد - اعتبرت وزارة الخارجية العراقية، أن القرار الحكومى باعتبار السادس من مارس من كل عام يوما وطنيا للتسامح والتعايش، يؤذِن بانطلاقة تعزز الحوار وتعمّق المشتركات على أساس إنسانى.





وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة لزيارة البابا فى وزارة الخارجية أحمد الصحاف، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، "إن اللقاء التاريخى بين قطبى السلام والتسامح، المرجع الأعلى على السيستانى وقداسة الحبر الأعظم، انعكس قراراً حكومياً بأن يكون يوم السادس من مارس من كل عام يوماً وطنياً للتسامح والتعايش".

وأضاف: "أن هذا القرار الحكومى يؤذِن بانطلاقة تعزز الحوار وتعمّق المشتركات على أساس إنسانى".

كان رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أعلن أمس السبت، تسمية يوم السادس من شهر مارس من كل عام، يوما وطنيا للتسامح والتعايش فى العراق.

وقال الكاظمى، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء: "‏بمناسبة اللقاء التاريخى بين قطبى السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى على السيستانى، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان فى مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من مارس من كل عام، يوما وطنيا للتسامح والتعايش فى العراق".