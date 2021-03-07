الأردن يدين استهداف الحوثيين لمناطق مدنية سعودية

جدة - نرمين السيد - وشددت الوزارة على موقف المملكة الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والتصعيد الخطير فى استهداف المناطق المدنية الذى يشكل انتهاكا صارخا لكل الأعراف الدولية خصوصا القانون الدولى الإنسانى. كما أكدت وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب السعودية الشقيقة فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها الشقيق.

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