رئاسة إقليم كردستان تعلن تفاصيل لقاء بارزانى وبابا الفاتيكان

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة فى بيان إن "بارزانى استقبل فى مطار أربيل الدولى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ولدى ترجله من الطائرة أشار قداسته إلى الأرض قائلاً لرئيس الإقليم يسعدنى أن نلتقى من جديد هنا".

وأضافت أن بارزانى رحب فى اجتماع حضره رئيس الوزراء مسرور بارزانى، ونائب رئيس إقليم كردستان مصطفى سيد قادر، ونائب رئيس الوزراء قوباد طالبانى وسكرتير برلمان كردستان ومنى قهوجى، بقداسة البابا قائلاً: "باسم كل مكونات شعب كردستان أرحب أحر الترحيب بقداستكم.. إن زيارتكم هذه حدث تاريخى عظيم، وهى موضع غاية السرور والتشريف لنا نحن ومحل اعتزاز لكل شعب كردستان".

وفى جانب آخر من كلمته، قال الرئيس نيجيرفان بارزانى، "نؤمن تمام الإيمان بالحرية الدينية وبالتعددية الدينية. وٲن التسامح والتعايش وقبول الآخر بين المكونات، هوية وثقافة عريقة بكردستان، ونعمل بكل الصور على حماية هذه الثقافة. إننا دائماً إلى جانب السلام والحوار، ونرفض الإرهاب والتشدد، ولا نسمح أبداً بأن يكون أى مكون دينى أو قومى فى كوردستان ضحية للإرهاب والتشدد".

وأضاف، أن "مكونات كردستان تصدت معاً وعلى مدى سنين كثيرة للدكتاتورية والإرهاب، وقدمت معاً تضحيات جسيمة، ولنا معاً جميعاً ماضٍ مشترك، ونعمل كلنا معاً فى سبيل مستقبل مشترك أفضل".

وأوضح أن "التعددية والمكونات الدينية والقومية هى مصدر قوة وثراء لإقليم كردستان، ولا نريد للمسيحيين ولا للإيزيديين ولا لأبناء أى مكون أن يهاجروا ويغادروا الوطن".

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزانى فى جزء آخر من كلمته أن "المسيحيين مكون أصيل ورئيس لكردستان، وأنهم مجتمع مسالم، كان له، ولا يزال، دور كبير فى بناء وتطوير وحماية البلد، وقد بذلنا كل ما فى وسعنا ولم ندخر جهداً من أجل حمايتهم".

وختاماً، قال رئيس إقليم كردستان، إن "زيارة قداستكم تحمل معها البركة، ونتطلع إلى دعائكم وصلواتكم ودعمكم لمساعدة كوردستان ومكوناتها من كافة الأوجه".

من جهته، قال قداسة البابا وفقا للبيان، "شكراً جزيلاً لهذا الاستقبال الحار الذى أحطتمونا به، كنت منذ زمن بعيد أريد زيارة إقليم كردستان، ويسعدنى أننى لبّيت اليوم دعواتكم".

وتابع "أكنّ لكم كل التقدير لقيامكم، رغم كونكم تخوضون الحرب، باحتضان النازحين المسيحيين من الموصل وسهل نينوى وقرقوش، والنازحين من المكونات الأخرى، أنتم من استقبل المسيحيين بأحضان مفتوحة".

وقال قداسته أيضاً، "جئت لكى ندعو ونصلى معاً من أجلكم ومن أجل المسيحيين والإنسانية جمعاء". واضاف "جاء العدو ليخرب هذا البلد، لكنكم بأصالتكم خدمتم واستقبلتم النازحين والمكونات الأخرى، مبينا أن "الحرب دمار وخراب، لكنكم هزمتم العدو وتعيدون إعمار البلد".

وفى جانب آخر من حديثه، قال قداسة البابا، "جئت لمباركة هذه الأرض، أنتم أطهار، مددتم يد العطف للجميع، فادعوا لى أيضاً، شكراً لما تفعلونه وتبذلونه لكل الأديان وكل المكونات، الحرية مستتبة فى كوردستان، أشكركم مرة أخرى على الاستقبال الحار وعلى ضيافتكم".