جدة - نرمين السيد - ارتفع حجم التبادل التجارى بين روسيا والصين بمعدل 8.5% وبلغت قيمة التبادل التجارى بين البلدين 8.78 مليار دولار، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2020.





ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، أكد تقرير لإدارة الجمارك الرئيسية الصينية، ارتفاع نسبة الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 48% من حيث القيمة السنوية، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين. كما أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالى حجم التجارة الخارجية للصين خلال شهرى يناير وفبراير من هذا العام، بنسبة 41.2% على أساس سنوى، لتصل إلى 834.49 مليار دولار. كما ارتفعت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 60.6%، لتبلغ 468.874 مليار دولار، وزادت الواردات بنسبة 22.2% لتصل إلى 365.615 مليار دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع التبادل التجارى بين روسيا والصين إلى 9 مليارات دولار خلال شهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.