وزير خارجية الصين: مساعدة الدول الأفريقية لمكافحة ” كورونا” والتعافي الاقتصادي أولوية...

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم أن مساعدة الدول الأفريقية في الوقت الحاضر على مكافحة وباء "كورونا " (كوفيد-19) والتعافي الاقتصادي هي الأولوية القصوى للتعاون الصيني الأفريقي.
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الصيني لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط ردا على سؤال حول سبل دعم الصين للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات "كوفيد-19" لاسيما توفير اللقاحات وتعزيز التعاون الثنائي في إطار منتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك)، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية) في العاصمة (بكين).
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