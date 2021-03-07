بمناسبة يوم المرأة.. حاكم دبي يوجه رسالة لـ أم وبنت الإمارات

وجه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، تهنئة للنساء الإماراتيات بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقال بن راشد في تغريدة له، اليوم الأحد، نشرها على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في اليوم العالمي للمرأة.. نهنىء بنت الإمارات على إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف: "ونهنىء أم الإمارات على دعمها الذي أثمر وأينع قصصا نفخر بها".

وأشار: "نهنىء شعب الإمارات الذي أشرك المرأة منذ البداية في مسيرة التنمية ووصل بهذه المسيرة للعالمية".