أقصى عقاب للإرهابيين.. ممنوع عودتهم لبلادهم.. وإذا عادوا فالسجن بانتظارهم

يواجه فلول داعش الإرهابي الذين انضموا إليه ولم يقاتلوا بشكل مباشر في العمليات الحربية، مشكلة قانونية كبيرة، بنزع الجنسية الأوروبية عنهم، لعملهم ضد صالح بلادهم، وإن لم تنزع الجنسية عنهم، فتفضل بلدانهم أن يبقوا حيث هم، وإن يحكم عليهم في البلد الموجودين به، في منفاهم ذلك للأبد، وإذا ما عادوا فالسجن بانتظارهم.

في أحدث القضايا وأشهرها فيما يخص نزع الجنسية، نقل موقع ياهو نيوز، قول أحد محامي حقوق الإنسان، الذي دافع عن حق "شيماء بيجوم" (بريطانية مزدوجة الجنسية) أو المعروفة بعروس داعش، والتي سبق وأن انتمت للتنظيم المتطرف، بالطعن في سحب جنسيتها البريطانية.

والأسبوع الماضي، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن الشابة البالغة من العمر 21 عامًا لا يمكنها العودة إلى المملكة المتحدة، مؤكدة بذلك أمر نزع جنسيتها البريطانية منها، والاكتفاء بجنسيتها الأخرى.

كانت بيجوم تبلغ من العمر 15 عامًا عندما سافرت مع فتاتين أخريين من لندن إلى سوريا للانضمام إلى ما يسمى بتنظيم (داعش) في فبراير 2015.

ووفق وزير الداخلية البريطاني السابق "ساجد جافيد"، فقد محوت جنسيتها البريطانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بعد وقت قصير من العثور عليها في مخيم للاجئين السوريين في فبراير 2019، بعد أن انتهى أغلب التنظيم على الأرض، وتم سحق مواقعه.

واعتبر موقع جاست سيكيورتي، إن قرار المحكمة البريطانية له عواقب وخيمة على العناصر التي اعتنقت الفكر الضار المتطرف، التي لم يعد أغلبها الحق في العودة إلى بريطانيا.

ورأت المحكمة أن المخاوف الأمنية يمكن أن تلغي حق الأشخاص في إجراءات "عادلة وفعالة".

وسبق أن قالت وزارة الداخلية البريطانية، إن بيجوم تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي، ولا تزال "متحالفة" مع تنظيم إرهابي، وبالتالي وأمام هكذا اجراءات من المحتمل أن تغلق أبواب المحكمة أمام مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين تشتبه الحكومة في أنهم يشكلون تهديدًا لها.

وعليه فإن بريطانيا تعد أسرع دول أوروبا في نزع الجنسية عن الإرهابيين، وعدم اتاحة الفرص لوجودهم في بريطانيا، حتى وأن أظهروا ندمهم على أفعالهم، معتبرة إياهم متورطين في خدمة تنظيم إرهابي، ومفضلة عدم السماح بعودتهم إذا لم تقرر رفع جنسيتهم وإذا كانوا من مزدوجي الجنسية، وأن يناولوا حكمًا رادعًا في أماكن احتجازهم.

وتقاوم غالبية الدول الأوروبية، استعادة وعودة مواطنيها الإرهابيين الذين انضموا إلى التنظيم وهم محتجزون الآن في معسكرات الاعتقال في سوريا، أو العراق، مفضلة وجودهم في المنفى، لعدم احتكاك أحد بهم من جديد، لأنهم بلا شك تأثروا بأفكار المتطرفين، ولذا صار وجودهم خطرًا لديها.