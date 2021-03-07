أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير 12 مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين.
ووفقًا لـ"العربية"، أكد التحالف أن الاعتداءات الحوثية بالتصعيد ضد المدنيين لن تقود لفرض تسوية سياسية، لافتا إلى أن العملية العسكرية التي بدأت اليوم، مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد.
وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال التحالف: "العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات".
وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية أنه سيحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين، لافتا إلى أن الأعيان المدنية في المملكة خط أحمر.
يأتي ذلك عقب اعتراض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عددا من الطائرات المسيرة التي أطلقتها مليشيات الحوثي ضد مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية.
وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن إجمالي طائرات الدرون المفخخة التي تم اعتراضها اليوم وصل إلى 10 طائرات حاولت استهداف المدنيين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إطلاق عملية عسكرية.. التحالف العربي: تدمير 12 طائرة مفخخة حوثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.